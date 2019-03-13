Son Dakika Haberleri: Dolar yatay seyrediyor, gözler Brexit oylamasında

Dolar yatay seyrediyor, gözler Brexit oylamasında

1 saat önce

Dolar/TL'de 5.46 civarında hareket sürüyor, bu akşamki Brexit oylaması bekleniyor.

Dolar yatay seyrediyor, gözler Brexit oylamasında, System.String[]
Dolar/TL'de 5.46 civarında hareket sürüyor, bu akşamki Brexit oylaması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:05 

Ekonomi
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