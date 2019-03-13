Dolar yatay seyrediyor, gözler Brexit oylamasında
1 saat önce
Dolar/TL'de 5.46 civarında hareket sürüyor, bu akşamki Brexit oylaması bekleniyor.
Dolar/TL'de 5.46 civarında hareket sürüyor, bu akşamki Brexit oylaması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:05
İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti
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