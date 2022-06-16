Dolar yeni günde 17,29 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar yeni günde 17,29 seviyelerinde işlem görüyor

16.06.2022 10:44

Dün piyasalardaki kapanışını 17,24 seviyelerinden yapan dolar/TL, FED'in faiz kararı sonrası yeni güne yükselişle başlamasından sonra saat 10.34 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 17,29'dan işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,19 altında 17,24'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.34 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 17,29'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 17,97'den, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kaybıyla 20,86'dan satılıyor. Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini 75 baz puan ile 1994'ten bu yana en yüksek hızda artırmasının ardından 104,6 seviyelerine gerilese de bugün yeniden 105,3'e yükseldi.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Avro/dolar paritesi de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) borç krizi endişelerine karşı ayrışmayı durdurmak için yeni bir araç geliştirileceğini duyurmasıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 altında 1,0395'ten alıcı buluyor. Analistler, para politikalarına ilişkin azalan belirsizlikler ve atılan adımların enflasyonla mücadele konusunda kararlılığı vurgulaması ile risk iştahının arttığını söyledi. Döviz ve tahvil piyasalarında ise oynaklığın sürdüğüne işaret eden analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası ve yarın Japonya Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararların fiyatlamaları netleştireceğini kaydetti. Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,6'nın direnç, 104,2'nin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Dolar yeni günde 17,29 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar yeni günde 17,29 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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