Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,40'tan işlem görüyor

Dün, 8,2950 ile 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden yükselişe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,40'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 8,40'dan satılıyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,99'dan, sterlin/TL ise 11,73'ten işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 91,97 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1880'den işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ettiğini kaydetti. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.