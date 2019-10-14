Dolar yeni haftaya 5,90'ın üzerinde başladı

Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken; yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı 'ndan gelecek haberlere odaklandı. Bu gelişmeler ışığında haftaya başlayan dolar, 5,90 liranın üzerinde işlem görüyor.

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Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak

HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha!