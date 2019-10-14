Dolar yeni haftaya 5,90'ın üzerinde başladı
37 dakika önce
Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken; yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'ndan gelecek haberlere odaklandı.
Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken; yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'ndan gelecek haberlere odaklandı. Bu gelişmeler ışığında haftaya başlayan dolar, 5,90 liranın üzerinde işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:32
Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha! ABD'li senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Felç edici yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz