Son Dakika Haberleri: Dolar yeni haftaya 5,90'ın üzerinde başladı
Son Dakika Ekonomi Dolar yeni haftaya 5,90'ın üzerinde başladı

Dolar yeni haftaya 5,90'ın üzerinde başladı

37 dakika önce

Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken; yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'ndan gelecek haberlere odaklandı.

Dolar yeni haftaya 5,90'ın üzerinde başladı, System.String[]

Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken; yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'ndan gelecek haberlere odaklandı. Bu gelişmeler ışığında haftaya başlayan dolar, 5,90 liranın üzerinde işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:32 
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