Dolar yeni haftaya hareketli başladı
1 saat önce
Dolar/TL yeni haftaya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon başlatacağına yönelik Beyaz Saray'dan yapılan açıklama haberiyle hareketli başladı.
Dolar/TL yeni haftaya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon başlatacağına yönelik Beyaz Saray'dan yapılan açıklama haberiyle hareketli başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:01
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