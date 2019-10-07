Son Dakika Haberleri: Dolar yeni haftaya hareketli başladı
Son Dakika Ekonomi Dolar yeni haftaya hareketli başladı

Dolar yeni haftaya hareketli başladı

1 saat önce

Dolar/TL yeni haftaya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon başlatacağına yönelik Beyaz Saray'dan yapılan açıklama haberiyle hareketli başladı.

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Dolar/TL yeni haftaya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon başlatacağına yönelik Beyaz Saray'dan yapılan açıklama haberiyle hareketli başladı.

Beyaz Saray, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:01 
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