Dolar yeni haftaya sakin başladı
31 dakika önce
Geçtiğimiz haftayı 5,73 lira seviyelerinde tamamlayan dolar/TL kuru, yeni haftaya da aynı seviyelerden başladı.
Geçtiğimiz haftayı 5,73 lira seviyelerinde tamamlayan dolar/TL kuru, yeni haftaya da aynı seviyelerden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:15
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