Son Dakika Haberleri: Dolar yeni haftaya sakin başladı
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Dolar yeni haftaya sakin başladı

31 dakika önce

Geçtiğimiz haftayı 5,73 lira seviyelerinde tamamlayan dolar/TL kuru, yeni haftaya da aynı seviyelerden başladı.

Dolar yeni haftaya sakin başladı, System.String[]

Geçtiğimiz haftayı 5,73 lira seviyelerinde tamamlayan dolar/TL kuru, yeni haftaya da aynı seviyelerden başladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:15 
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