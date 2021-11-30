Üye Girişi
Dolar yeniden 13 TL'yi gördü - Son Dakika

Dolar yeniden 13 TL'yi gördü

30.11.2021 17:45
Dolar yeniden 13 TL'yi gördü

Geçen hafta TL karşısında tarihi zirveye ulaşan dolar bugün yine 13 TL sınırını gördü.

Geçen hafta TL karşısında tarihi zirveye ulaşan dolar bugün yine 13 TL sınırını gördü. Euro ise gün içinde 14,76'ya kadar yükseldi.Türkiye'de geçen hafta döviz kurlarında yaşanan oynaklık bu hafta da etkisini sürdürüyor. Güne yatay başlayan dolar, geçen hafta yakaladığı seviyeye yaklaşarak, gün içerisinde yeniden 13 TL'yi gördü. Euro da güne 14,59'dan başla, gün içerisinde 14,76'ya kadar yükseldi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalı günlerin ardından TL-Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 12.33 liradan kapatmıştı.

Haftaya 12.40'dan başlayan Dolar/TL ise bugün yeniden 13 TL'nin üstüne çıktı. Dolar geçen hafta 13,45 ile rekor seviyesine çıkmıştı. Ancak daha sonra 11,50 civarına gerilemişti.

Türk Lirası'nda görülen değer kaybının, Merkez Bankası'nın enflasyonda kaydedilen artışa rağmen faiz indirimlerine devam edeceği beklentisine bağlı olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kurları ve enflasyondaki artışa rağmen faiz artırımına yanaşmıyor. Erdoğan dün de düşük faiz politikasından geri adım atmayacağını belirtmişti.

Tüm zamanların en düşük seviyelerine gerileyn TL'nin bu yıl Dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 45'e ulaştı.

Reuters,DW/TY,BÖ

(c)

Dolar yeniden 13 TL'yi gördü

Türk Lirası, Döviz, dolar, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Dolar yeniden 13 TL'yi gördü - Son Dakika


Son Dakika

Dünyanın en tehlikeli maddesi Tekirdağ'da! Jandarma 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi 17:42 Dünyanın en tehlikeli maddesi Tekirdağ'da! Jandarma 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi Habertürk spikeri hatasını anlayınca izleyicilerden özür diledi 17:39 Habertürk spikeri hatasını anlayınca izleyicilerden özür diledi 18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu 17:30 18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı 16:17 Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı

Son Dakika Haberleri
17:43 Altının kilogramı 758 bin 180 liraya çıktı
17:42 Dünyanın en tehlikeli maddesi Tekirdağ'da! Jandarma 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi
17:38 Habertürk spikeri hatasını anlayınca izleyicilerden özür diledi
17:36 Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini, kızının gözü önünde öldürdü
17:20 Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi
17:16 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı
17:06 Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi
16:57 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu
16:26 10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!
16:21 Son dakika: Zamların ardından motorinin fiyatı 44 kuruş düştü!
Altının kilogramı 758 bin 180 liraya çıktı Altının kilogramı 758 bin 180 liraya çıktı         
17:43
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini, kızının gözü önünde öldürdü Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini, kızının gözü önünde öldürdü         
17:36
Trafik kazası geçiren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü Trafik kazası geçiren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü         
17:06
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 17:50:20. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar yeniden 13 TL'yi gördü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement