Dolar yeniden 5,70'in üzerine çıktı

ABD ile Türkiye ilişkilerinde oluşan iyimser hava nedeniyle dün 5,66 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, bugün yeniden 5,70'in üzerine tırmandı.

Haber Yayın Tarihi:

Kalın, Jeffrey ile İdlib'i görüştü

Azledilmesi için harekete geçilen Trump'tan ilk açıklama: Ülkemiz için ne kötü