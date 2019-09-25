Son Dakika Haberleri: Dolar yeniden 5,70'in üzerine çıktı
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Dolar yeniden 5,70'in üzerine çıktı

1 saat önce

ABD ile Türkiye ilişkilerinde oluşan iyimser hava nedeniyle dün 5,66 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, bugün yeniden 5,70'in üzerine tırmandı.

Dolar yeniden 5,70'in üzerine çıktı, System.String[]

ABD ile Türkiye ilişkilerinde oluşan iyimser hava nedeniyle dün 5,66 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, bugün yeniden 5,70'in üzerine tırmandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:20 
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