Dolar yeniden 5,70'in üzerine çıktı
1 saat önce
ABD ile Türkiye ilişkilerinde oluşan iyimser hava nedeniyle dün 5,66 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, bugün yeniden 5,70'in üzerine tırmandı.
ABD ile Türkiye ilişkilerinde oluşan iyimser hava nedeniyle dün 5,66 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, bugün yeniden 5,70'in üzerine tırmandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:20
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