Dolar yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dolar yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Dolar yılın en yüksek seviyesinde

15 dakika önce

Dolar, TL karşısında 6,6555 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

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Dolar, TL karşısında 6,6555 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

Güne 6,6230 seviyesinden başlayan dolar küresel koronavirüs haberlerinin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederek TL karşısında yılın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL 6,6555 seviyesi ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Parite, şu sıralarda 6,6540 seviyesinden işlem görüyor.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:15 Kaynak: İHA

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