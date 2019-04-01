Son Dakika Haberleri: Dolar yönünü aşağı çevirdi

Dolar yönünü aşağı çevirdi

22 dakika önce

Seçim sonrası ilk işlem gününde 5.70 seviyelerini test eden dolar/TL, ardından 5.50 seviyelerine doğru geri çekildi.

Dolar yönünü aşağı çevirdi, System.String[]
Seçim sonrası ilk işlem gününde 5.70 seviyelerini test eden dolar/TL, ardından 5.50 seviyelerine doğru geri çekildi...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:31 

Ekonomi
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