Dolar yönünü aşağı çevirdi
22 dakika önce
Seçim sonrası ilk işlem gününde 5.70 seviyelerini test eden dolar/TL, ardından 5.50 seviyelerine doğru geri çekildi.
Seçim sonrası ilk işlem gününde 5.70 seviyelerini test eden dolar/TL, ardından 5.50 seviyelerine doğru geri çekildi...
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:31
Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum
Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi
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