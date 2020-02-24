Dolar yükseldi, güvenli liman altın yine rekor kırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dolar yükseldi, güvenli liman altın yine rekor kırdı - Son Dakika Dünya

Dolar yükseldi, güvenli liman altın yine rekor kırdı

6 saat önce

Tüm dünyada yükselişini sürdüren para birimi, haftaya da değer kazancı ile başladı. Çin'deki koronavirüs salgını sebebiyle düşen risk iştahı, altın gibi güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı

Dolar yükseldi, güvenli liman altın yine rekor kırdı, System.String[]

Dolar ve altındaki yükseliş haftanın ilk gününde de devam ediyor.


Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdüren Amerikan Doları, geçen hafta son 9 ayın en yüksek seviyelerini görerek yüzde 1'lik bir artışa imza atmıştı. Tüm dünyada yükselişini sürdüren para birimi, haftaya da değer kazancı ile başlamasının ardından 6,1320 TL'den alıcı buluyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerikan Doları, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evde devam ediliyor
Kuyumcudan yaklaşık 200 bilezik ve 40 bin TL çalan şüpheliler yakalandı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el koyulan 8 adet timsah yiyen kaplumbağa koruma altına alındı İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:40:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar yükseldi, güvenli liman altın yine rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]