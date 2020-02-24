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Dolar yükseldi, güvenli liman altın yine rekor kırdı
6 saat önce
Tüm dünyada yükselişini sürdüren para birimi, haftaya da değer kazancı ile başladı. Çin'deki koronavirüs salgını sebebiyle düşen risk iştahı, altın gibi güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı
Dolar ve altındaki yükseliş haftanın ilk gününde de devam ediyor.
Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdüren Amerikan Doları, geçen hafta son 9 ayın en yüksek seviyelerini görerek yüzde 1'lik bir artışa imza atmıştı. Tüm dünyada yükselişini sürdüren para birimi, haftaya da değer kazancı ile başlamasının ardından 6,1320 TL'den alıcı buluyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:57
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