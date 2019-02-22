Son Dakika Haberleri: Dolarda 5.28-5.33 bandı izleniyor

Dolarda 5.28-5.33 bandı izleniyor

3 dakika önce

Güney Afrika randındaki sert değer kaybı ve Fed tutanakları sonrası dün Asya seansında yükselen gün içinde ise dar bantta hareket eden dolar/TL güne 5.32'nin üzerinde başladı.

Dolarda 5.28-5.33 bandı izleniyor, System.String[]
Güney Afrika randındaki sert değer kaybı ve Fed tutanakları sonrası dün Asya seansında yükselen gün içinde ise dar bantta hareket eden dolar/TL güne 5.32'nin üzerinde başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:30 

Ekonomi
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