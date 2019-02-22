Dolarda 5.28-5.33 bandı izleniyor

Güney Afrika randındaki sert değer kaybı ve Fed tutanakları sonrası dün Asya seansında yükselen gün içinde ise dar bantta hareket eden dolar/TL güne 5.32'nin üzerinde başladı.

Güney Afrika randındaki sert değer kaybı ve Fed tutanakları sonrası dün Asya seansında yükselen gün içinde ise dar bantta hareket eden dolar/TL güne 5.32'nin üzerinde başladı.

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