Dolarda artışı tetikleyen gelişmeler
1 saat önce
Yerel seçimlerin ardından İstanbul'a ilişkin itirazlar belirsizliğe neden olurken, yön arayışında olan dolar kuru ABD'nin F-35 kararının ardından 5.68'e kadar tırmandı.
Yerel seçimlerin ardından İstanbul'a ilişkin itirazlar belirsizliğe neden olurken, yön arayışında olan dolar kuru ABD'nin F-35 kararının ardından 5.68'e kadar tırmandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:29
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