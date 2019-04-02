Son Dakika Haberleri: Dolarda artışı tetikleyen gelişmeler

Dolarda artışı tetikleyen gelişmeler

1 saat önce

Yerel seçimlerin ardından İstanbul'a ilişkin itirazlar belirsizliğe neden olurken, yön arayışında olan dolar kuru ABD'nin F-35 kararının ardından 5.68'e kadar tırmandı.

Dolarda artışı tetikleyen gelişmeler, System.String[]
Yerel seçimlerin ardından İstanbul'a ilişkin itirazlar belirsizliğe neden olurken, yön arayışında olan dolar kuru ABD'nin F-35 kararının ardından 5.68'e kadar tırmandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:29 

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Ekonomi
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