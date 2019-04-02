Dolarda artışı tetikleyen gelişmeler

Yerel seçimlerin ardından İstanbul'a ilişkin itirazlar belirsizliğe neden olurken, yön arayışında olan dolar kuru ABD'nin F-35 kararının ardından 5.68'e kadar tırmandı.

Yerel seçimlerin ardından İstanbul'a ilişkin itirazlar belirsizliğe neden olurken, yön arayışında olan dolar kuru ABD'nin F-35 kararının ardından 5.68'e kadar tırmandı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim

İstanbul'da 5 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri

Nihat Doğan'dan Takipçisine Sert Tepki: Yalancının Anasını Sevsinler mi?