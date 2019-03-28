Dolarda dalgalı görünüm etkili

Bugün 5.60 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL, yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 5.57 seviyelerinde işlem görüyor.

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Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi

Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu