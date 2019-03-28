Son Dakika Haberleri: Dolarda dalgalı görünüm etkili

Dolarda dalgalı görünüm etkili

1 saat önce

Bugün 5.60 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL, yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 5.57 seviyelerinde işlem görüyor.

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Bugün 5.60 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL, yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 5.57 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:47 

Ekonomi
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