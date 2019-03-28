Dolarda dalgalı görünüm etkili
1 saat önce
Bugün 5.60 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL, yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 5.57 seviyelerinde işlem görüyor.
Bugün 5.60 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL, yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 5.57 seviyelerinde işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:47
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