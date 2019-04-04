Dolarda dalgalı seyir sürüyor, gündem yoğun
48 dakika önce
Seçimlerin ardından ekonomi politikalarına yönelik olası değişiklikler yakından izlenirken, ABD-Türkiye ilişkileri ve yerlilerin döviz tercihindeki seyir yatırımcının ana gündemi olmaya devam ediyor.
Seçimlerin ardından ekonomi politikalarına yönelik olası değişiklikler yakından izlenirken, ABD- Türkiye
ilişkileri ve yerlilerin döviz tercihindeki seyir yatırımcının ana gündemi olmaya devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:34
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