Dolarda düşüş eğilimi sürüyor

Nisan başından bu yana en düşük seviye olan 5.47'lere inen dolar/TL'de 5.50'nin direnç konumuna geldiği belirtiliyor.

Nisan başından bu yana en düşük seviye olan 5.47'lere inen dolar/TL'de 5.50'nin direnç konumuna geldiği belirtiliyor.

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