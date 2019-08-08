Dolarda düşüş eğilimi sürüyor
25 dakika önce
Nisan başından bu yana en düşük seviye olan 5.47'lere inen dolar/TL'de 5.50'nin direnç konumuna geldiği belirtiliyor.
Nisan başından bu yana en düşük seviye olan 5.47'lere inen dolar/TL'de 5.50'nin direnç konumuna geldiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:19
Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor Zirveden getirdiği doğal karı, 30 yıldır lezzet şölenine dönüştürüyor İstanbul Avcılar'da şaşırtan görüntü! Binanın duvarları olmadığı ortaya çıktı Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı