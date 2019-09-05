Dolarda düşüş eğilimi sürüyor
1 saat önce
Dolar/TL'de enflasyon verisi ile başlayan ve küresel düşük faiz öngörüleriyle devam eden aşağı yön devam ediyor.
Dolar/TL'de enflasyon verisi ile başlayan ve küresel düşük faiz öngörüleriyle devam eden aşağı yön devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:24
VakıfBank ihtiyaç kredisi faiz oranını tekrar düşürdü Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri son 1 ayın zirvesini gördü Hakem Kurulu kararıyla memurlara yeni haklar sağlandı Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum