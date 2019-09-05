Son Dakika Haberleri: Dolarda düşüş eğilimi sürüyor
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Dolarda düşüş eğilimi sürüyor

1 saat önce

Dolar/TL'de enflasyon verisi ile başlayan ve küresel düşük faiz öngörüleriyle devam eden aşağı yön devam ediyor.

Dolarda düşüş eğilimi sürüyor, System.String[]

Dolar/TL'de enflasyon verisi ile başlayan ve küresel düşük faiz öngörüleriyle devam eden aşağı yön devam ediyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:24 
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