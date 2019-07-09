Son Dakika Haberleri: Dolarda sert düşüş
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Dolarda sert düşüş

37 dakika önce

Dolar/TL paritesi 5,68'e geriledi.

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Dolar/TL paritesi 5,68'e geriledi. Güne 5,74 seviyelerinde başlayan Dolar/TL paritesi, düşüşe geçti. Parite, saat 14.30 itibarıyla yüzde 1'e yaklaşan azalışla 5,68'e kadar indi. Kur şu sıralarda 5,69 seviyesinden işlem görüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
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