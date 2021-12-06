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Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru - Son Dakika

Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru

06.12.2021 11:24

Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 13,73 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,51'den, sterlin ise 18,20'den alıcı buluyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 13,7076'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 13,7310 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,5134'ten, sterlin/TL ise 18,2019'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,1280'den alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son zamanlarda şahinleşen tonu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru

Sterlin, dolar, Cuma, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru - Son Dakika
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