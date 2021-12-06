Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru - Son Dakika

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 13,7076'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 13,7310 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,5134'ten, sterlin/TL ise 18,2019'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,1280'den alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son zamanlarda şahinleşen tonu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.