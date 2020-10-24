Dolardaki artış kuruyemişçileri vurdu

Kayseri'de, dolardaki artışla beraber kuruyemişçilerin tezgahlarında bulunan ithal ürünlerin de fiyatlarının artmasıyla beraber satışlarda azalma oldu.

Dolar kurlarındaki hareketlenme, kuruyemişçilerin tezgahlarını da vurdu. İthal ürünlerin fiyatlarının dolarla beraber çıkmasıyla birlikte fiyatlar arttı, zam gelen ürünlerine de talep azaldı. Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, "Dolardaki artış kuruyemiş fiyatlarına olumsuz yönde yansıdı. Yansımadı desek yalan olur ama biz kuruyemişçiler olarak insanlar bundan fazla etkilenmesinler diye bu artışları minimize etmek suretiyle etiketlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Temmuz ayında 65 TL'ye sattığımız badem, kur artışından dolayı 75 TL'yi gördü" ifadelerini kullandı.

Tan, "Hakkı olan fiyat emin olun bu değil ama insanları daha fazla zorlamamak için biz karımızdan feragat ederek kuruyemiş fiyatlarını minimize etmeye çalışıyoruz. Bu artış bizim satışlarımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü kuruyemiş temel ihtiyaç maddesi değil. Keyiflik gıda ürünlerine giriyor. Haliyle insanların bu gibi artışlarda ilk kesildiği yerler kuruyemişçilerdir" dedi. - KAYSERİ