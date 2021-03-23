Dolardaki hareketlilik devam ediyor! Yeni güne 10 kuruş yükselişle başladı - Son Dakika

Dolardaki hareketlilik devam ediyor! Yeni güne 10 kuruş yükselişle başladı

23.03.2021 09:51
Dolardaki hareketlilik devam ediyor! Yeni güne 10 kuruş yükselişle başladı, System.String[]

Yeni haftaya hızlı yükselişle başlayan dolardaki hareketlilik devam ediyor. Dün günü 7,80'den tamamlayan kur, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 7,90'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,49'dan, sterlin ise 11,01'den alıcı buluyor.

Merkez Bankası'ndaki ani görev değişikliği sonrası dolar yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde dün 8,48'i görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 8,1 artışla 7,80'den tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan dolar, saat 09.50 itibarıyla 7,90'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,49'dan, sterlin ise 11,01'den alıcı buluyor.

ANALİSTLERDEN YATIRIMCILARA "SAKİN OLUN" UYARISI

Analistler, piyasalardaki oynaklığa işaret ederek, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını söyledi.

DÜN TÜRKİYE PİYASALARI İÇİN ZOR BİR GÜN OLDU

Merkez Bankası'ndaki görev değişiminin ardından ilk işlem gününde dolarda ilk kotasyonlarda yüzde 16'ya varan yükseliş kaydedilmiş ve 8,48 seviyeleri kaydedilmişti. BIST 100 endeksi günü yüzde 10'a yakın kayıpla tamamlarken, Türkiye'nin 10 yıllık lira cinsi tahvil getirisi 483 baz puan yükselerek yüzde 18,89'dan kapandı. Aynı vadedeki dolar cinsi tahvil getirisi ise bir günde 138 baz puan tırmandı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi rekor günlük yükselişle 455 baz puana çıktı. Dolar/TL'nin 3 aylık opsiyon volatilitesi de yüzde 32'ye ulaştı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dolardaki hareketlilik devam ediyor! Yeni güne 10 kuruş yükselişle başladı

Dolar Endeksi, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolardaki hareketlilik devam ediyor! Yeni güne 10 kuruş yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji ve AKOM art arda uyardı, kar kapıya dayandı! Sibirya soğukları İstanbul'a giriş yapıyor Hayvanlarını otlatan talihsiz kadın, boğanın boynuz darbeleriyle feci şekilde can verdi Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor         
09:42
Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak         
09:32
Arabasını korumak isterken ceviz büyüklüğünde dolunun isabet ettiği adam hastanelik oldu Arabasını korumak isterken ceviz büyüklüğünde dolunun isabet ettiği adam hastanelik oldu         
09:29
Hasta yakınını uyaran doktorlar dehşeti yaşadı! Saldırgan, Hasta yakınını uyaran doktorlar dehşeti yaşadı! Saldırgan, "Sizi burada delik deşik ederim" diyerek tehdit etti         
09:15
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi         
09:10
Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı         
08:26
"Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti         
07:55
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 09:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolardaki hareketlilik devam ediyor! Yeni güne 10 kuruş yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei