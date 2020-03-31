‘Dolardaki ralli henüz bitmedi’
20 dakika önce
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, İngiltere merkezli HSBC ve İş Yatırım aynı görüşte.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, İngiltere merkezli HSBC ve İş Yatırım aynı görüşte. Dolardaki yükseliş henüz sona gelmiş değil ve likidite sorunları ekonomik faaliyet neredeyse durduğu için devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:07
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