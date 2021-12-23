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Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi - Son Dakika

Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

23.12.2021 18:53
Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Erdoğan'ın kur korumalı TL mevduat sistemini açıklamasından bir gece önce eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan cevap geldi. İddiaları net bir dille yalanlayan Bakanlık, söz konusu yazının medya tetikçiliği yaptığını ve adli işlem başlatılacağını belirtti.

Gazeteci Can Ataklı, bugünkü yazısında; eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı TL mevduat sistemini açıklamasından bir gece önce 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiğini iddia etti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Can Ataklı'nın iddialarından sonra yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, Ataklı hakkında da adli işlem başlatılacağını açıkladı.

"BU YAZI EN HAFİF TABİRİYLE MEDYA TETİKÇİLİĞİDİR"

Bakanlık yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"23 Aralık 2021 tarihinde Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı tarafından aktarılan ifadeler ile ilgili bir yazılı açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Gazetecilik ilkeleriyle asla bağdaştırılamayacak, gerçeklerle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu köşe yazısındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunda vesayet rejimi savunuculuğu dahi birçok yalan ve iftira dolu yazıları ile gündeme gelen Can Ataklı'nın; modeli itibarsızlaştırma, piyasalarda ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacı taşımaktadır. Söz konusu bu yazı en hafif tabiriyle medya tetikçiliğidir. Hayal dünyasını, yalanlarla ve kurgu senaryolarla köşesine taşıyan bu kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."

Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Berat Albayrak, Maliye Bakanı, Türk Lirası, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi - Son Dakika
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