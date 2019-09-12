Son Dakika Haberleri: Doların faiz kararına tepkisi
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Doların faiz kararına tepkisi

1 saat önce

Dolar faiz indirimi sonrasında geri çekildi.

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Dolar faiz indirimi sonrasında geri çekildi.


Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında Dolar/TL yönünü aşağı çevirdi. Güne TL karşısında 5,76 seviyesinde başlayan dolar, 325 baz puanlık faiz indirim kararının açıklanmasının ardından düşüşe geçti. Parite, yüzde 1,30'a ulaşan azalışla 5,67'ye geriledi. - İSTANBUL

Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
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Merkez'in faiz indirimi kararı sonrası dolar sert düştü
Merkez Bankası'nın iki ayda 750 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ne anlama geliyor? Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu

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