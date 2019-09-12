Doların faiz kararına tepkisi
1 saat önce
Dolar faiz indirimi sonrasında geri çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
Dolar faiz indirimi sonrasında geri çekildi.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında Dolar/TL yönünü aşağı çevirdi. Güne TL karşısında 5,76 seviyesinde başlayan dolar, 325 baz puanlık faiz indirim kararının açıklanmasının ardından düşüşe geçti. Parite, yüzde 1,30'a ulaşan azalışla 5,67'ye geriledi. - İSTANBUL
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