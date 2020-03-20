Doların fitilini virüs ateşledi
33 dakika önce
Salgın, merkez bankalarının genişleme adımlarına rağmen küresel piyasalarda dolar likiditesini azaltırken, dolar tüm para birimleri karşısında güçleniyor.
Salgın, merkez bankalarının genişleme adımlarına rağmen küresel piyasalarda dolar likiditesini azaltırken, dolar tüm para birimleri karşısında güçleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:02
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