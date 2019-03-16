Son Dakika Haberleri: Doların Satış Baskısıyla Gerilemesi Petrol Fiyatlarını Yükseltti

Doların Satış Baskısıyla Gerilemesi Petrol Fiyatlarını Yükseltti

1 saat önce

Petrol fiyatları, anlaşmasız bir Brexit olasılığının ortadan kalkmasıyla yükselen sterlinin ABD piyasalarına satış baskısı yaptığı 11-15 Mart haftasında, yılın en yüksek düzeyine yükseldi.

Doların Satış Baskısıyla Gerilemesi Petrol Fiyatlarını Yükseltti, System.String[]
Petrol fiyatları, anlaşmasız bir Brexit olasılığının ortadan kalkmasıyla yükselen sterlinin ABD piyasalarına satış baskısı yaptığı 11-15 Mart haftasında, yılın en yüksek düzeyine yükseldi.

Petrol piyasalarında genellikle dolar üzerinden işlem yapılması nedeniyle doların değer kaybetmesi petrol fiyatlarında artışa sebep oluyor.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) haftalık stok raporunun ABD stoklarında görülen beklenmedik sert düşüşe işaret etmesi de, petrol fiyatlarındaki yükselişe katkı sağladı.

Petrol fiyatlarını etkileyen bir diğer gelişme ise, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) piyasa raporunda, üye ülkelerden piyasayı aşırı yüklemekten kaçınma çağrısı yaparken, aynı zamanda petrol talebi öngörülerini düşürmesi oldu.

Küresel ekonomide görülen yavaşlama OPEC'in üretim kısıntılarına rağmen orta vadeli bir öngörüde bulunmayı zorlaştırırken, EIA, ekonomik yavaşlama yanında Çin'in ekonomik teşviklerinin petrol fiyatları için risk taşıdığını açıkladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) 18 Mart haftasında açıklayacağı faiz kararının, piyasa tahminlerinin aksine, artış yönünde olması halinde doların değer kazanmasıyla petrol fiyatlarında düşüş görülebileceğini belirtiyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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