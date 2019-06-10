Son Dakika Haberleri: Doların yönü aşağı döndü
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Doların yönü aşağı döndü

7 saat önce

Güne yükselişle başlayarak sabah 5.85'in üzerine çıkan dolar/TL, küresel piyasalardaki olumlu havanın desteğiyle 5.76 seviyelerine indi.

Doların yönü aşağı döndü, System.String[]
Güne yükselişle başlayarak sabah 5.85'in üzerine çıkan dolar/TL, küresel piyasalardaki olumlu havanın desteğiyle 5.76 seviyelerine indi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:03 
Sabah, Ekonomi
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