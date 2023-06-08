Doların yükselmesinden sonra Kur Korumalı Mevduat hesapları rekor kırdı - Son Dakika
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Doların yükselmesinden sonra Kur Korumalı Mevduat hesapları rekor kırdı

Doların yükselmesinden sonra Kur Korumalı Mevduat hesapları rekor kırdı

08.06.2023 17:38

Dolar kurunun yükselmesi vatandaşı Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yönlendirdi. KKM hesapları 2 Haziran haftasında 34 milyar 880 milyon lira artarken, toplamda 2 trilyon 533 milyar 607 milyon liraya ulaşarak rekor kırdı.

Seçimlerin ardından döviz ve altın fiyatları yukarı yönlü seyretmeye başladı. 2 gün önce dolar 1 gece 2 lira, altın ise 100 lira birden yükseldi. Döviz ve altındaki yükseliş sonrası vatandaşlar Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına yöneldi.

2,5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2 Haziran haftasına ilişkin açıkladığı bankacılık verilerine göre, KKM hesaplarının toplamı 2 trilyon 533 milyar 607 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

BİR HAFTADA 34 MİLYAR LİRA YATIRILDI

2 Haziran haftasında KKM hesaplarında 34 milyar 880 milyon liralık artış yaşandı. Bir önceki haftada 100 milyar 558 milyon lira ile daha hızlı bir artış kaydedilmişti. Yükselişteki yavaşlamada Merkez Bankası'nın geçen hafta bankalara gönderdiği yazıyla "KKM'de önden ödemeli prim" uygulamasına son verilmesini istemesi etkili oldu. 2 Haziran haftasında KKM hesaplarında son 2 aydaki en düşük artışa imza atıldı.

21 HAFTADA 1.1 TRİLYON LİRALIK ARTIŞ

Son verilerle beraber 21 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş kaydedilmiş oldu. Söz konusu 21 haftada hesaplarda 1 trilyon 163 milyar 598 milyon liralık artış yaşandı.

FAİZ ÜST SINIRI KALDIRILDI

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi ortalama yüzde 30'un üzerine çıktı.

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