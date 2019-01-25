Son Dakika Haberleri: Dolarizasyona karşı "altın" ile ticaret

Dolarizasyona karşı "altın" ile ticaret

2 saat önce

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar, "İhracat hacminin artırılabilmesi için rakiplerimizde olduğu gibi altın dolaşımı kolaylaştırılmalı, sektörümüzün iç piyasada güçlenebilmesi için kredi kartına taksitli satışlar geri gelmeli" dedi.

Dolarizasyona karşı
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar, "İhracat hacminin artırılabilmesi için rakiplerimizde olduğu gibi altın dolaşımı kolaylaştırılmalı, sektörümüzün iç piyasada güçlenebilmesi için kredi kartına taksitli satışlar geri gelmeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:27 

İhracat, Ekonomi
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