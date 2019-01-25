Dolarizasyona karşı "altın" ile ticaret
2 saat önce
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar, "İhracat hacminin artırılabilmesi için rakiplerimizde olduğu gibi altın dolaşımı kolaylaştırılmalı, sektörümüzün iç piyasada güçlenebilmesi için kredi kartına taksitli satışlar geri gelmeli" dedi.
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar, "İhracat hacminin artırılabilmesi için rakiplerimizde olduğu gibi altın dolaşımı kolaylaştırılmalı, sektörümüzün iç piyasada güçlenebilmesi için kredi kartına taksitli satışlar geri gelmeli" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:27
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