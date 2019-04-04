Dolaşım Bozukluğundan Kurtulmanın Kolay Yöntemleri
1 saat önce
Eğer el veya ayaklarınızda karıncalanma, yorgunluk veya ödem varsa dolaşım bozukluğundan şüphelenebilirsiniz.
Eğer el veya ayaklarınızda karıncalanma, yorgunluk veya ödem varsa dolaşım bozukluğundan şüphelenebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:16 Kaynak: Youtube
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