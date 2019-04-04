Dolaşım Bozukluğundan Kurtulmanın Kolay Yöntemleri

Eğer el veya ayaklarınızda karıncalanma, yorgunluk veya ödem varsa dolaşım bozukluğundan şüphelenebilirsiniz.

Eğer el veya ayaklarınızda karıncalanma, yorgunluk veya ödem varsa dolaşım bozukluğundan şüphelenebilirsiniz.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti

Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor

Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti