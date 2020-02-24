Dolaylı Mahallesi'nde kütüphane açıldı - Son Dakika
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Dolaylı Mahallesi'nde kütüphane açıldı

7 saat önce

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Dolaylı Mahallesi'nde 20 bin kitabın yer aldığı kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Dolaylı Mahallesi'nde kütüphane açıldı, System.String[]

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Dolaylı Mahallesi'nde 20 bin kitabın yer aldığı kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Rahman Ayhan tarafından oluşturulan Hoca İlyas Ayhan Kütüphanesi'nin açılışını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Genç, şehirde sınırlı sayıda özel kütüphane bulunduğuna işaret etti.

Bu kütüphanenin yenilerinin açılması için örnek teşkil edebileceğini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Köy çocuklarımız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olması ayrıca önemli bir konu. Şehrimizde özel kütüphane sayısı yok denecek kadar az. Yılların birikimi olan kitapların yer aldığı kütüphanemizin şehrimizde örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Atalarımızın 'Her şeyin başı okumak' veciz sözünde olduğu gibi okuyarak ancak bilgi sahibi olabiliriz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim de 'Oku' emriyle başlıyor."

Kütüphaneyi biriktirdiği kitaplardan oluşturduğunu dile getiren Rahman Ayhan ise isteyen herkesin kütüphaneden faydalanabileceğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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