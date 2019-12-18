Dolgu çalışmalarının yüzde 52'si tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı inşaatı havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dolgu çalışmalarının yüzde 52'si tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı inşaatı havadan görüntülendi - Son Dakika

Dolgu çalışmalarının yüzde 52'si tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı inşaatı havadan görüntülendi

6 saat önce

Türkiye'nin Ordu-Giresun Havaalanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının dolgu çalışmalarının yüzde 52'si tamamlandı.

Dolgu çalışmalarının yüzde 52'si tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı inşaatı havadan görüntülendi, System.String[]

Türkiye'nin Ordu- Giresun Havaalanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize- Artvin Havalimanı inşaatının dolgu çalışmalarının yüzde 52'si tamamlandı.


3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin yer alacağı Rize-Artvin Havalimanı inşaatında yüzde 52 seviyelerinde ilerleme kaydedildi. 300 civarında iş makinası ve 660 işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı Rize-Artvin Havaalanı inşaatında 2 adet taş ocağından dolgu için malzeme taşınıyor. Dolgu alanında sadece taş, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullanılmamakla beraber günlük 30 adet üretilebilinen, toplam ağırlığı 45 ton olan beton x bloklarının da içerisine yer aldığı malzemeler ile günde 120 bin ton dolgu işlemi yapılıyor. Dolgu işlemi sadece iş makineleriyle bu iş için özel dizayn edilmiş gemilerle gerçekleştiriliyor. 7 bin 300 metre mendirek ile önce akıntı en aza indirilerek dolgu işlemi yapılıyor. İşin yüzde 90'lık kısmını kapsayan 2 milyon 600 bin metrekare toplam dolgu alanında 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılması planlanıyor.


Üst yapı ihalesi biten Rize-Artvin Havalimanı'nda inşaatın bitimiyle de 500 kişinin istihdam edileceği düşünülüyor.


Dolgu çalışmalarına 2017 yılının şubat ayında başlayan ve 2022 yılının Ocak ayında bitmesi planlanan havalimanı inşaatında çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 2020 yılında kullanıma açılması talimatı sonrasında hızlanırken, bu talimatın üzerine günde sadece 60 ton olan dolgu dökümü bir anda yüklenici firma tarafından 120 bin tonlara çıkartıldı.


Trabzon Havalimanı'na alternatif olacak olan havalimanı Karadeniz yaylalarının turizm açısından ulaşılabilirliğini de daha kolay hale getirilecek. Aynı zamanda Rize-Artvin Havalimanı bölgeye lojistik ve ticaret olarak da büyük katkı sağlayacak. Havalimanında sivil apronların yanı sıra askeri apronlarda yer alacak. - RİZE

Rize Artvin Havalimanı, Giresun, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!
Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu

Son Dakika Haberleri
18:26 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu (4) - Son Dakika
18:26 Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler taburcu edildi - Son Dakika
18:26 Suriyeli ve Afgan öğrenciler, Uluslararası Göçmenler Günü'nde sahne aldı - Son Dakika
18:24 'Türkiye, kapısına gelene kalbini açtı' - Son Dakika
18:21 Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:31:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolgu çalışmalarının yüzde 52'si tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı inşaatı havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]