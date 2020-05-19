Dolmabahçe açıklarındaki Yavuz Fırkateyni'nde 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Dolmabahçe açıklarındaki Yavuz Fırkateyni'nde 19.19'da İstiklal Marşı okundu

İSTANBUL - Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Yavuz Fırkateyni'ninde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da tüm yurtta olduğu gibi İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüse rağmen tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Bu yıl pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasının ardından saat 19.19'da tüm vatandaşlar İstiklal Marşı'nı evden okuyarak 19 Mayıs'ı kutladı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne 25 gemi de 30 limanda demirleyerek 19.19'u bekledi.

Deniz kuvvetlerine bağlı TGC Yavuz Fırkateyni'de Dolmabahçe açıklarında İstiklal Marşı'nı okumak için hazır bulundu. Saatler 19.19'u gösterdiğinde ise tüm yurtta olduğu gibi Yavuz Fırkateyni'nden de İstiklal Marşı sesleri yükseldi. Fırkateynin pruva bölümünde bulunan askerlerde selam durarak hep birlikte milli marşımızı okudu. Yavuz Fırkateyni'nde bulunan askerlerin İstiklal Marşı'nı okuduğu o anlar havadan da görüntülendi.