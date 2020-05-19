Dolmabahçe açıklarındaki Yavuz fırkateyninde 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Dolmabahçe açıklarındaki Yavuz fırkateyninde 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Yavuz fırkateyninde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da tüm yurtta olduğu gibi İstiklal Marşı okundu.
Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Yavuz fırkateyninde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da tüm yurtta olduğu gibi İstiklal Marşı okundu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüse rağmen tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Bu yıl pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 19.19'da tüm vatandaşlar İstiklal Marşı'nı evden okuyarak 19 Mayıs'ı kutladı. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 25 gemi de 30 limanda demirleyerek 19.19'u bekledi. Deniz kuvvetlerine bağlı TGC Yavuz fırkateyni ise, Dolmabahçe açıklarına demirledi. Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi Yavuz fırkateyninden de İstiklal Marşı sesleri yükseldi. Fırkateynin pruva bölümünde bulunan askerler selam durarak hep birlikte milli marşı okudu. Askerlerin İstiklal Marşı'nı okuduğu o anlar havadan da görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 09:25 Kaynak: İHA
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