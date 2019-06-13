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Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü

3 saat önce

Beşiktaş Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü, System.String[]
Beşiktaş Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Dolmabahçe-Bomonti tüneli yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Kaza, sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe - Bomonti Tüneli'nden Bomonti istikametine giden motosiklet sürücüsü, tünel içerisindeki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nin Bomonti istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:53 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Dolmabahçe Sarayı, 3. Sayfa
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