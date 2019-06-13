Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü
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Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü

3 saat önce

Dolmabahçe- Bomonti tüneli'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet tünelin duvarına çarptı.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü, System.String[]
Dolmabahçe- Bomonti tüneli'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet tünelin duvarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken Beşiktaş- Bomonti Tüneli yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.
Kaza Dolmabahçe- Bomonti Tüneli'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş'tan Bomonti istikametine seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Savuran motosiklet tünelin duvarına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Dolmabahçe-Bomonti Tüneli trafiğe kapatıldı. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Dolmabahçe-Bomonti Tüneli yeniden araç trafiğine açıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:54 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Dolmabahçe Sarayı, 3. Sayfa, Güncel
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