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Son Dakika Güncel Dolmabahçe'de 1 milyar 290 milyon TL'lik derbi

Dolmabahçe'de 1 milyar 290 milyon TL'lik derbi

1 saat önce

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri tam 1 milyar 290 milyon TL.Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor.

Dolmabahçe'de 1 milyar 290 milyon TL'lik derbi, System.String[]

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri tam 1 milyar 290 milyon TL.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 123 milyon Euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 79 milyon Euro ve ligde üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 290 milyon TL.

SAHANIN EN DEĞERLİSİ STEVEN NZONZİ OLACAK

Galatasaray'ın yaz transfer dönemünde Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, 19 milyon Euro ile Süper Lig'in ve takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Nzonzi, derbide oynaması durumunda sahanın da en değerli futbolcusu olacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Jean Michael Seri'nin de değeri 18 milyon Euro olarak belirtiliyor. Beşiktaş'ta ise en değerli isim 12 milyon Euro piyasa değeri ile Adem Ljajic, ikinci de 8 milyon Euro ile Domagoj Vida.

Kalecilere bakıldığında Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın da Beşiktaş kalesini koruyan Loris Karius'un da piyasa değeri 5 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

(İHA)

Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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