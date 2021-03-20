Dolmabahçe'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi zamanı - Son Dakika

Dolmabahçe'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi zamanı

20.03.2021 09:58
Dolmabahçe'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi zamanı, System.String[]

Beşiktaş farkı açmak için sahadaHücum ve pres Beşiktaş'ın en büyük silahı olacakSiyah beyazlı takımda Gökhan Töre haricinde eksik yokBeşiktaş iç sahada geçilmiyor4 oyuncunun ceza sınırı devam ediyorAli DANAŞ / İSTANBUL, - Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 31'inci haftasında derbi...

Beşiktaş farkı açmak için sahada

Hücum ve pres Beşiktaş'ın en büyük silahı olacak

Siyah beyazlı takımda Gökhan Töre haricinde eksik yokBeşiktaş iç sahada geçilmiyor4 oyuncunun ceza sınırı devam ediyor

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 31'inci haftasında derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Yarın akşam saat 19: 00'da Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yaparken, Suat Arslanboğa dördüncü hakem olacak.BEŞİKTAŞ FARKI AÇMAK İÇİN SAHADA63 puanla lider konumunda bulunan Beşiktaş son 6 maçtır galip geliyor. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de Galatasaray'ın kaybettiği haftada  ezeli rakipleriyle puan farkını daha da açmak amacında. Mevcut puan durumunda iki maç eksikle Galatasaray'ın 2, bir maç eksikle Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri yendiği takdirde farkı Fenerbahçe ile 8'e, Galatasaray'la da 5'e çıkartarak çok büyük avantaj sağlayacak. Beşiktaş, rakiplerinin BAY olduğu haftalarda kazanırsa puan farkını daha da açmış olacak.HÜCUM VE PRES BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK SİLAHI OLACAKSiyah beyazlılar derbi mücadelesine mutlak galibiyet için çıksa da yenemiyorsan kaybetme seçeneği de ikinci bir alternatif olarak duruyor. Şampiyonluk yolunda her bir puanın altın değerinde olduğu düşünüldüğünde, eşitlik durumlarında bakılan averajlar dahi sürekli hesaplanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ilk devrede Kadıköy'de 4-3 yendiği için Dolmabahçe'de kazanamasa bile beraberlik halinde ciddi bir avantaj sağlayacak. Siyah beyazlılar Galatasaray'ı da ilk devrede 2-0 ile geçmişti.Her ne kadar beraberlik ikinci alternatif olarak görünse de Beşiktaş'ın son maçlarda oyunu rölantiye aldığı dakikalarda goller yemesi, derbiye beraberlik için çıkılmayacağının ve genel oyun planının hücum üstüne kurulacağının en büyük işareti. Diğer bir çok maçta olduğu gibi rakip yarı sahaya yerleşerek Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal ve Larin'le baskı yapılması ve skor avantajının yakalanması en büyük taktik olacak. Siyah beyazlılar skor avantajını yakalasa bile, diğer maçlarda olduğu gibi tamamen kendi ceza sahası önüne çekilmeyip orta sahada yoğun prese devam edecek.SİYAH BEYAZLI TAKIMDA GÖKHAN TÖRE HARİCİNDE EKSİK YOKİlk devredeki Fenerbahçe maçına bir çok eksikle çıkan ve stoperde Necip-Montero ikilisini oynatmak zorunda kalan Sergen Yalçın, bu kez bir futbolcu haricinde tam kadro olmanın rahatlığını yaşıyor. O futbolcu ise sakatlığı sebebiyle kadroya girmeyecek olan Gökhan Töre. Küçük dokunuşlar haricinde onbirde değişiklikler yapmayan tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçe karşısına da ligde 3-2 kazanılan Medipol Başakşehir maçının kadrosuyla çıkması çok yüksek ihtimal.Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Sergen Yalçın, defans dörtlüsünü Rosier-Vida-Welinton-N'Sakala'dan oluşturacak. Orta sahanın defansif yükü her zaman olduğu gibi Josef de Souza'nın omuzlarında olurken, klasikleşmeye başlayan hücum hattı Ghezzal-Atiba-Ljajic-Larin ve Aboubakar'dan oluşacak.Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i: "Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin ve Aboubakar" şeklinde.Bu arada bir ay süren sakatlığını atlatan Cenk Tosun, maç kadrosuna dahil olacak ve Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde oyunun son bölümünde görev imkanı yakalayacak.BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA GEÇİLMİYOR28 maçta 20 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 63 puan toplayan lider Beşiktaş, ligin istatistiklerinin bir çoğunda üstün durumunda. Bu istatistiklerden biri de iç sahada toplanan puanlar.Bu sezon iç sahada 14 maçta 3 kez puan kaybeden siyah beyazlılar, 11 maçtan galip ayrıldı. Ligin ikinci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 4'üncü haftada Gençlerbirliği'ne 1-0, 22'nci haftada da Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Vodafone Park'ta oynadığı diğer 11 maçın tamamını kazanan Beşiktaş iç sahada 34 puan toplarken 32 gol atıp 8 gol yedi.4 OYUNCUNUN CEZA SINIRI DEVAM EDİYORSiyah beyazlı takımda 4 futbolcunun sarı kart ceza sınırı devam ediyor.

Önceki maçlardan 3 sarı kartı olan Josef, Rosier, Ghezzal ve Necip Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda milli maç arasında sonra deplasmanda oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde sahada yer alamayacak.


Gökhan Töre, Fenerbahçe, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dolmabahçe'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi zamanı - Son Dakika Spor


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