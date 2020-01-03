Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı - Son Dakika

Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik zirvesi toplantısı yapıldı.

Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı, System.String[]

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik zirvesi toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Burada Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi gerçekleşti. Yaklaşık 3 saat süren zirvede, bölgede yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın

ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katıldığı belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:55 Kaynak: DHA
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