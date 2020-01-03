Dolmabahçe'de cumhurbaşkanı erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı - Son Dakika

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Dolmabahçe'de cumhurbaşkanı erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı
6 saat önce
DOLMABAHÇE'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞKANLIĞINDA GÜVENLİK TOPLANTISI(Ek Görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:01 Kaynak: DHA
DOLMABAHÇE'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞKANLIĞINDA GÜVENLİK TOPLANTISI(Ek Görüntü)
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