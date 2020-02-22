Dolmabahçe'de dev randevu!

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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR



Beşiktaş'ta uzun süredir sakat olan Dorukhan Toköz ile hafta arası yapılan antrenmanları soğuk algınlığı sebebiyle kaçıran Adem Ljajic forma giyemeyecek.



Ljajic'in forması Kevin- Prince Boateng'e emanet...



TD Sergen Yalçın ile pozitif bir hava yakalayan siyah beyazlılar, Başakşehir yenilgisiyle tabiri caizse rüyadan uyandı. Ligin formda takımlarından Trabzonspor'u Dolmabahçe'de devirip yeniden morallenmek istiyorlar.



Trabzonspor'da ise savunmadan Hosseini sakat. Orta alandan John Obi Mikel cezalı.



Nwakaeme son çalışmalarda takımla birlikteydi ama maç kadrosuna alınmadı. Sturridge ve Ekuban, İstanbul'a götürüldü.



Sörloth müthiş formda, bordo mavililer 298 hafta sonra elde ettikleri liderliği bırakmak istemiyor. Hatta kaptan Jose Sosa; "İstanbul'a lider gidiyoruz, oradan lider döneceğiz" açıklamasında bulundu.



Beşiktaş'ın Alman eldiveni Loris Karius, Trabzonspor'a karşı 3 lig maçına çıktı ve kalesinde 8 gol gördü. 3 maçta da ceza sahası dışından gol yedi.



Üyelerin yaklaşık %15'i taraf bahsinden kaçınmış ve iki takımın da gol bulmasına yönelmiş.



Uzun bir sürenin ardından ligin zirvesine yükselmeyi başaran Trabzonspor, bu sezon şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesi. Süper Lig'de bana göre en iyi kadroya sahip olmaları ve bu oyuncularının neredeyse hepsinin formunun en üst düzeyde olması, Karadeniz temsilcisinin en önemli avantajı.



Sergen Yalçın ile kabuk değiştirmek isteyen ama bu anlamda henüz yolun çok başında olan Beşiktaş ise, bu karşılaşmayı çok önemli bir fırsat ve yarıştan kopmama maçı olarak görüyor ama hazır rakipleri karşısında pek de şansları yok gibi.



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