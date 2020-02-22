Dolmabahçe'de dev randevu! "Beşiktaş - Trabzonspor" maçına banko iddaa tercihi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Dolmabahçe'de dev randevu! 'Beşiktaş - Trabzonspor' maçına banko iddaa tercihi... - Son Dakika Spor

Dolmabahçe'de dev randevu! "Beşiktaş - Trabzonspor" maçına banko iddaa tercihi...

6 saat önce

Bu bir ilandırBEŞİKTAŞ - TRABZONSPORBeşiktaş'ta uzun süredir sakat olan Dorukhan Toköz ile hafta arası yapılan antrenmanları soğuk algınlığı sebebiyle kaçıran Adem Ljajic forma giyemeyecek.

Dolmabahçe'de dev randevu!

Bu bir ilandır


BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR


Beşiktaş'ta uzun süredir sakat olan Dorukhan Toköz ile hafta arası yapılan antrenmanları soğuk algınlığı sebebiyle kaçıran Adem Ljajic forma giyemeyecek.


Ljajic'in forması Kevin- Prince Boateng'e emanet...


TD Sergen Yalçın ile pozitif bir hava yakalayan siyah beyazlılar, Başakşehir yenilgisiyle tabiri caizse rüyadan uyandı. Ligin formda takımlarından Trabzonspor'u Dolmabahçe'de devirip yeniden morallenmek istiyorlar.


Trabzonspor'da ise savunmadan Hosseini sakat. Orta alandan John Obi Mikel cezalı.


Nwakaeme son çalışmalarda takımla birlikteydi ama maç kadrosuna alınmadı. Sturridge ve Ekuban, İstanbul'a götürüldü.


Sörloth müthiş formda, bordo mavililer 298 hafta sonra elde ettikleri liderliği bırakmak istemiyor. Hatta kaptan Jose Sosa; "İstanbul'a lider gidiyoruz, oradan lider döneceğiz" açıklamasında bulundu.


Beşiktaş'ın Alman eldiveni Loris Karius, Trabzonspor'a karşı 3 lig maçına çıktı ve kalesinde 8 gol gördü. 3 maçta da ceza sahası dışından gol yedi.


Üyelerin yaklaşık %15'i taraf bahsinden kaçınmış ve iki takımın da gol bulmasına yönelmiş.


Uzun bir sürenin ardından ligin zirvesine yükselmeyi başaran Trabzonspor, bu sezon şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesi. Süper Lig'de bana göre en iyi kadroya sahip olmaları ve bu oyuncularının neredeyse hepsinin formunun en üst düzeyde olması, Karadeniz temsilcisinin en önemli avantajı.


Sergen Yalçın ile kabuk değiştirmek isteyen ama bu anlamda henüz yolun çok başında olan Beşiktaş ise, bu karşılaşmayı çok önemli bir fırsat ve yarıştan kopmama maçı olarak görüyor ama hazır rakipleri karşısında pek de şansları yok gibi.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...


Dolmabahçe Sarayı, Dorukhan Toköz, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalyanlardan şok iddia: Adem Ljajic koronavirüs şüphesiyle kadroya alınmadı
Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasında dikkat çeken diyalog: Beni üzüyorsun başkan Son Dakika: Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 18:58:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolmabahçe'de dev randevu! "Beşiktaş - Trabzonspor" maçına banko iddaa tercihi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]