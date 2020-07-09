Dolmabahçe'de hareketli dakikalar: şüpheli kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Dolmabahçe'de hareketli dakikalar: şüpheli kadın gözaltına alındı

Askeri kışla önünde yere oturan şüpheli kadın polisi harekete geçirdi

Yolu trafiğe kesen polis çağrısı sonrası teslim olan kadını gözaltına aldı

İSTANBUL - Dolmabahçe'de askeri kışla önünde hareketsiz bir şekilde yatarak değişik hareketler sergileyen şüpheli bir kadın polisi alarma geçildi. Emniyetin teyakkuza geçtiği olayda yolun kesen polis, çağrısı sonrası teslim olan kadının gözaltına aldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki kaldırımda yürüyen vatandaşlar, askeri kışla önünde şüpheli bir kadının yattığını gördü. Kadından şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra kadına ayağa kalkması ve ellerini yukarı kaldırması çağrısında bulundu.

Polisi alarma geçiren kadın gözaltına alındı

Akli dengesi bozuk olduğu düşünülen kadın şahıs ise polis çağrısına, "Beni otelden attılar, su, çay ve yemek vermediler, benim suçum ne" diyerek karşılık verdi. Bir süre daha polisin çağrılarına direnen kadın ardından teslim oldu. Kadının üstüne ve vücudunu incelemeyen polis, şüpheli bir duruma rastlamadı. Gözaltına alınan kadın ifadesi alınmak ve işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.