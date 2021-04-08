Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

08.04.2021 07:09

Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı Minibüs içinde sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı Beşiktaş Dolmabahçe Caddesinde ilerleyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca ardından direğe çarptı.

Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

Minibüs içinde sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

İSTANBUL - Beşiktaş Dolmabahçe Caddesinde ilerleyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca ardından direğe çarptı. Minibüsün içinde bulunan yaşlı kadın ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kaza saat 06.15'te Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Öztürk idaresindeki 50 LA 464 idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe ve ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle minibüsün üstüne düşen ağaç ve direk nedeniyle araç içinde bulunan Emine Öztürk isimli kadın yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansa alınan kadın Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, minibüs üstüne düşen ağacı ve direği yoldan kaldırmak için çalışmalarına devam etti. Meydana gelen kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesinin her iki yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı
Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı
Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı
Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı
Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, İtfaiye, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolmabahçe'de kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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