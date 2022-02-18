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DOLMABAHÇE'DE NATO KARŞITI EYLEM - Son Dakika

DOLMABAHÇE'DE NATO KARŞITI EYLEM

18.02.2022 20:55

TÜRKİYE'nin NATO'ya üyeliği, 70'inci yıldönümünde bir grup tarafından Dolmabahçe'de protesto edildi.

TÜRKİYE'nin NATO'ya üyeliği, 70'inci yıldönümünde bir grup tarafından Dolmabahçe'de protesto edildi. Grup üyeleri, Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını ve üslerin kapatılmasını istedi.

Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yılını protesto etmek isteyen çeşitli parti ve sivil toplum örgütü üyesi bir grup, saat 20.00'de Dolmabahçe Meydanı'nda toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto eyleminde 'NATO'dan çıkılsın. Emperyalist üsler kapatılsın' yazılı pankart açan grup üyeleri NATO ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Grup adına okunan basın açıklamasında 70 yıl önce bugün Türkiye, emperyalist savaş aygıtı NATO'ya üye oldu. 1949 yılında kurulan NATO'nun amacı, tüm dünyada emperyalizmin çıkarlarının bekçiliğini yapmaktır. NATO sadece askeri bir pakt oluşturmamış aynı zamanda Türkiye gibi pek çok ülkede kontrgerilla birimleri vasıtasıyla işçi sınıfına, sosyalistlere ve ezilen halklara yönelik katliamların, sistematik işkencelerin ve darbelerin faili olmuştur. Bu katliam ve terör şebekesinin merkezinde hiç kuşkusuz ABD emperyalizmi bulunmaktadır. Bugün burada Dolmabahçe'de, bu toprakların devrimci gençlerinin ve işçilerinin ABD'nin emperyalist 6'ncı Filo askerlerini denize döktüğü yerde buluştuk. Yaşadığımız toprakların devrimci, sosyalist ve anti-emperyalist geleneğini sahiplenerek ve bu gelenekten güç alarak Türkiye'nin NATO'dan çıkması ve emperyalist üslerin kapatılması için mücadele çağrısını yükseltiyoruz denildi.

Eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.

DOLMABAHÇE'DE NATO KARŞITI EYLEM
DOLMABAHÇE'DE NATO KARŞITI EYLEM
DOLMABAHÇE'DE NATO KARŞITI EYLEM

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOLMABAHÇE'DE NATO KARŞITI EYLEM - Son Dakika


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