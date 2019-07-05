Dolmabahçe'de önemli görüşme
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü. Görüşmede Türkiye
ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşrutiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.
(İHA)
Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü
Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var
Almanya'da camiye saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp tuvalete attılar
İlk nikahını kıyan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çiftlere tavsiye: Çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin