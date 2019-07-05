Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe'de önemli görüşme
Son Dakika Güncel Haber

Dolmabahçe'de önemli görüşme

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Dolmabahçe'de önemli görüşme, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü. Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşrutiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
Dolmabahçe Sarayı, Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var Almanya'da camiye saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp tuvalete attılar İlk nikahını kıyan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çiftlere tavsiye: Çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 00:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe'de önemli görüşme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]