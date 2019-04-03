Dolmabahçe'de Seçim Değerlendirme Toplantısı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:31 Kaynak: AA
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