Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe'de Seçim Değerlendirme Toplantısı

Dolmabahçe'de Seçim Değerlendirme Toplantısı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Dolmabahçe'de Seçim Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi.

Erdoğan'ın ardından, Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileri de buraya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim sonuçlarını değerlendirdiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:31 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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