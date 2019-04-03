Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe'de Seçim Toplantısı

Dolmabahçe'de Seçim Toplantısı

20 dakika önce

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde Seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Dolmabahçe'de Seçim Toplantısı, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde Seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi. Erdoğan'ın ardından bazı Bakanlar ve parti yöneticileri ve Binali Yıldırım da çalışma ofisine geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantı sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

-Ofise giriş yapan makam araçları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:09 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Güncel
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