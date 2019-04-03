Dolmabahçe'de Seçim Toplantısı
18 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde Seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe
çalışma ofisinde Seçim değerlendirme toplantısı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı
'da bulunan konutundan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi. Erdoğan'ın ardından bazı Bakanlar ve parti yöneticileri ve Binali Yıldırım da çalışma ofisine geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantı sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:11 Kaynak: DHA
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