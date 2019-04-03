Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe'de Seçim Toplantısı

Dolmabahçe'de Seçim Toplantısı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde Seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Dolmabahçe'de Seçim Toplantısı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde Seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi. Erdoğan'ın ardından bazı Bakanlar ve parti yöneticileri ve Binali Yıldırım da çalışma ofisine geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantı sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:27 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Güncel
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