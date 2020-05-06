DOLMABAHÇE'DE SOSYAL MESAFELİ DENİZ GEZMİŞ ANMASI - Son Dakika

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DOLMABAHÇE'DE SOSYAL MESAFELİ DENİZ GEZMİŞ ANMASI
6 saat önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHADeniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişinin 48'inci yılında Dolmabahçe'de anıldı.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişinin 48'inci yılında Dolmabahçe'de anıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye uyularak yapılan anma sonrası denize karanfil bırakıldı.Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 48'inci yılında Dolmabahçe'de toplanan bir grup anma etkinliği gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye uyularak yapılan anma etkinliğinde Deniz Gezmiş ve arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. Bir süre slogan atan grup üyeleri daha sonra basın açıklaması yaptı.Yapılan basın açıklamasının ardından grup üyeleri tek tek deniz kenarına gelerek denize karanfil bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:14 Kaynak: DHA
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